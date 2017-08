Anziana di 80 anni stuprata nel parco in pieno giorno a Milano

MILANO, 31 AGOSTO – Un'anziana di 81 anni è stata violentata nella mattinata di ieri in una delle vie limitrofe al bosco di Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Secondo quanto ha raccontato agli inquirenti, la donna è stata fermata da un uomo, uno straniero, che l'avrebbe inizialmente avvicinata con la scusa di aiutarla prima di trascinarla nel bosco e violentarla. A nulla sono valse le urla e le richieste di aiuto della donna.

Dopo la violenza, la donna è riuscita a chiedere aiuto ed è arrivata un'ambulanza che l'ha portata all'ospedale Niguarda, dove i medici hanno chiesto il trasferimento al centro antiviolenza della Clinica Mangiagalli, dove è stata accertata l'aggressione.

L'anziana, che vive in zona Niguarda, è uscita in mattinata per fare la spesa e poi in una delle vie limitrofe al bosco di Bruzzano è stata avvicinata da un uomo che si sarebbe offerto di aiutarla con le buste della spesa. Da tempo nella zona di chiedono maggiori controlli, sia in orari diurni che notturni.

In corso le indagini della polizia per individuare l'aggressore. Sull'episodio indaga la Squadra mobile di Milano, coordinata dal pm Cristiana Roveda del pool "fasce deboli". Il pm, facente funzione di coordinatore, sta per assegnare il fascicolo anche a un altro sostituto procuratore. Sul caso gli investigatori mantengono il più stretto riserbo.

Maria Azzarello