Anziano investito nei pressi della stazione ferroviaria di Alpignano

ALPIGNANO, 29 MAGGIO - Un anziano, di cui ancora non si conosce l'identità, è stato investito nel pomeriggio di quest'oggi ad Alpignano da un Tgv diretto a Modane. Secondo le prime informazioni finora emerse, l'uomo è deceduto sul colpo, ma non è stato ancora stabilito se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Sono in corso le indagini della polizia ferroviaria nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

L'incidente si è verificato a circa 400 metri dalla stazione e risulta possibile che la vittima si trovasse in mezzo ai binari. Nel mentre, la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane, tra Collegno ed Avigliana in provincia di Torino, è stata sospesa.

Da quanto si apprende dal sito di Trenitalia, i treni da e per Susa e Bardonecchia fanno capolinea rispettivamente a Bussoleno e Avigliana. Tra Avigliana e Collegno è stato invece attivato un servizio sostitutivo con bus. Da Collegno è possibile utilizzare la metropolitana e i mezzi urbani.

Luigi Cacciatori

Immagine da sudpress.it