Anziano scomparso nel Cosentino. Continuano le ricerche, ipotesi rapina finita male

LAPPANO, 11 APRILE 2017 - Proseguono ormai da cinque giorni le ricerche di Damiano Oriolo, il 78enne di Lappano scomparso dal 6 aprile scorso. L'uomo è stato visto l'ultima volta a bordo della sua vettura, una Opel Astra station wagon di colore grigio, ritrovata domenica in un bosco della zona di San Fili.

Resta il mistero sui motivi della scomparsa ma gli investigatori iniziano ad ipotizzare che si possa trattare di una rapina finita male. Numerosi sono gli indizi che lasciano presagire il triste epilogo.

L'allarme era stato lanciato dai familiari, che non lo hanno visto rincasare. Pochi giorni prima della sua scomparsa l'uomo aveva ritirato, come di consueto, la pensione. Nell'auto sono stati ritrovati una scheda sim per cellulari, il portafogli vuoto e un pantalone, anche se non è chiaro se si tratti di quello da indossato al momento della scomparsa.

Infine resta la telefonata di un nipote all'anziano, la prima sera della sua scomparsa, dove l'uomo avrebbe riferito di essere al buio e al freddo. Da in poi nessun altro contatto.

Daniele Basili

immagine da quicosenza.it