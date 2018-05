I Consulenti di Management di APCO. promuovono lo sviluppo sostenibile

Festival dello Sviluppo Sostenibile alla Cittadella regionale. L’evento è promosso da APCO (Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management)

CATANZARO 20 MAGGIO - L’APCO (Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management - www.apcoitalia.it) organizza ogni anno un evento nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile – www.asvis.it, nata negli ultimi anni con l'obiettivo di far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza degli obiettivi SDGs dell'Agenda Onu 2030. APCO aderisce ad ASviS che è sostenuta da oltre 180 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile, tra cui AOI, CSVNet, Forum Terzo Settore, Fondazione Adriano Olivetti, Unicef, WWF.

L’edizione 2017 di Apco si è tenuta a Milano, quest’anno il consiglio direttivo ha deciso di organizzare l'evento a Catanzaro.

"Obiettivo Futuro sostenibile! Asset intangibili e nuovi modelli di sviluppo economico e sociale" è l'evento nazionale Apco organizzato per il 29 maggio prossimo alla Cittadella regionale. L’iniziativa, considerata la significativa rilevanza e l’interesse pubblico, ha ottenuto il patrocinio gratuito di Regione Calabria, Unical, Forum del Terzo Settore Calabria.



Gli interventi dei vari relatori (esperti, accademici, imprenditori, ecc.) previsti nei due panel offriranno sicuramente input interessanti per lo sviluppo socio-economico sostenibile del nostro Paese. “Su un tema così importante e sensibile, siamo certi –sostiene Francesco Catanese Coordinatore della Delegazione Calabria e Membro del Consiglio Direttivo di Apco- che lo spirito di collaborazione di tutti potrà certamente garantire la giusta visibilità, al fine di sensibilizzare il più ampio numero di soggetti istituzionali, economici, sociali nonché gli stakeholder del territorio”.



La APCO si fa promotrice di tali iniziative perchè particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità: la ritiene come una nuova frontiera della consulenza di management, driver portante d’innovazione e competitività. E, conseguentemente, prepara gli associati a guidare le organizzazioni, orientandone l'attività al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, che essa ha fatto propri.



La giornata del 29 maggio, incentrata sul Goal 9 Imprese, Infrastrutture ed Innovazione, sarà occasione in Calabria di confronto e di riflessione sui nuovi modelli di conoscenza, della ricerca, delle buone prassi sociali e aziendali, in grado di assicurare crescita e sviluppo sostenibile." Apco nel 2018 celebra anche il suo 50mo anno dalla fondazione (1968-2018); essendo componente di CMC-Global -The International Council of Management Consulting Institutes- ospiterà a Milano nel prossimo mese di ottobre la 6^ conferenza internazionale del management consultant e l’annual meeting dei delegati provenienti da tutte le nazioni che fanno parte dell’istituto che sono circa cinquanta.

Apco Calabria