Domani si apriranno porte della Catanzaro sotterranea, isola pedonale - funicolare gratuito [Video]

Apertura gallerie San Giovanni - domani isola pedonale dalle 15 alle 22 su corso Mazzini e servizio della funicolare gratuito

CATANZARO, 27 AMPRILE - Domani, venerdì 28 aprile, torneranno alla luce le gallerie del San Giovanni che saranno finalmente aperte al pubblico al termine dei lavori di recupero e di riqualificazione curati dall’amministrazione comunale. Alle ore 17 si apriranno idealmente le porte della Catanzaro sotterranea e, per l’occasione, sarà offerto un ricco programma di eventi che si protrarrà per quattro giorni fino al primo maggio. Il percorso delle gallerie sarà illustrato grazie alle visite tematiche promosse dall'associazione Guide Turistiche Calabresi che si svolgeranno tutti i giorni, dal 28 aprile all’1 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 (nella giornata di domani solo nella fascia pomeridiana).

Per rendere il tour più agevole e godibile l’ingresso sarà consentito a gruppi di 30 persone per volta con una offerta libera che sarà devoluta all’associazione. Ad aprire la giornata inaugurale sarà lo spettacolo degli sbandieratori e delle spade di fuoco, a cura del Gruppo Storico Città di Catanzaro.A caratterizzare il programma di eventi anche il percorso enogastronomico, promosso in collaborazione con Coldiretti Calabria, che offrirà una vetrina gustosa e suggestiva alle migliori eccellenze produttive del territorio. Tra gli eventi collaterali, sabato 29 aprile, alle ore 18, presso la sala cenacolo dell’Itis “Scalfaro”, è prevista anche la proiezione dell’interessante documentario di Giuseppe Rachetta, dal titolo “Segreti Passaggi”, dedicato alla Catanzaro sotterranea e all’origine del dedalo di cunicoli e camminamenti che attraversano il sottosuolo della città fin dai tempi antichi.Per quanto riguarda il traffico veicolare, l’assessore alla mobilità Giovanni Merante, in accordo con il sindaco Sergio Abramo e il comandante del corpo dei vigili urbani generale Antonio Salerno, ha predisposto una ordinanza con la quale viene istituita sempre domani venerdì 28 aprile, dalle ore 15 alle ore 22, l’isola pedonale su tutto corso Mazzini fino al Cavatore. E’ stato predisposto, inoltre, che nelle giornate di sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì primo maggio, il corso sarà chiuso al traffico dalle ore 17 alle ore 22. L’assessore Merante ha, inoltre, reso noto che per agevolare l’accesso al centro storico nelle giornate di venerdì e sabato, in fascia pomeridiana, il servizio della funicolare sarà gratuito.Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza traffico:Giorno 28 aprile dalle ore 15.00 alle ore 22,00, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e interdizione del traffico veicolare su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza Matteotti;Nei giorni 29-30 aprile ed 01 maggio, dalle ore 17,00 alle ore 22,00, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e interdizione del traffico veicolare su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza Matteotti;Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da via D. Assanti diretti su via Spasari, a quelli provenienti da via Jannoni e diretti su via Menniti Ippolito e a quelli provenienti da via Poerio e diretti verso via De Grazia.