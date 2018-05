Appalti truccati: procura Macerata, 7 gare sospette e 16 indagati

MACERATA, 30 MAGGIO - Sono 16 le persone indagate dalla procura di Macerata, al termine di una lunga inchiesta, che ha portato alla luce appalti truccati per la concessione di opere pubbliche sia in provincia che in zone limitrofe, per un valore complessivo di 26 milioni di euro. I reati contestati a vario titolo sono quelli di corruzione, turbativa d'asta, falso ed evasione delle imposte.

Il Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, coordinato dal capo della procura maceratese, Giovanni Giorgio, e dal sostituto Luigi Ortenzi, ritiene che tre imprenditori del settore edile abbiano creato, grazie a una serie di relazioni e contatti con altri colleghi e funzionari pubblici, un cartello per garantirsi i lavoro e spartirseli tra loro e alcuni subappaltatori. Per i tre, la procura ipotizza anche il reato di associazione a delinquere.

Tra gli indagati c'è anche un finanziere in congedo, accusato di aver ricevuto un compenso per fornire a uno degli imprenditori coinvolti informazioni relative allo sviluppo delle inchiesta.Inchiesta che era scattata dopo la denuncia di tre imprenditori e che aveva portato, in un primo momento, all'iscrizione nel registro degli indagati di oltre 30 persone: le fiamme gialle hanno passato al setaccio tutti gli appalti pubblici per strade e condutture tra il 2012 e il 2016 nelle province di Macerata, Ancona, Fermo e Perugia.

Alla chiusura delle indagini sarebbero 7 le gare ritenute irregolari, mentre il numeri di indagati è sceso a 16.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.cislmarche.it