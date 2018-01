Apple: arriva funzione per evitare rallentamento vecchi iPhone

ROMA, 24 GENNAIO - Dopo le numerose polemiche, Apple ha annunciato che consentirà ai possessori di vecchi iPhone di disattivare la funzione che rallenta i modelli quando la batteria del cellulare è troppo vecchia, anche se ammette che serviranno mesi rendere la nuova funzione operativa.

Lo scorso 28 dicembre la società aveva ammesso che gli aggiornamenti di sistema di iOS inducevano un rallentamento nelle prestazioni dei vecchi dispositivi nel caso in cui la loro batteria fosse ormai logora e non stabile a sufficienza da garantire un normale funzionamento delle applicazioni.

L'ammissione, seguita da una lettera di pubbliche scuse indirizzata ai clienti, ha causato diverse azioni legali alla società e indotto l'amministratore delegato Tim Cook ad annunciare proprio oggi il cambio di rotta: il rilascio di un sofware che consentirà ai possessori di vecchi iPhone di disattivare la funzione di rallentamento, vedendo così i propri smartphone tornare alla loro velocità ottimale.

La società inoltre ha aggiunto che con il rilascio del nuovo iOS 11.3 aggiungerà altre funzionalità per mostrare lo stato di salute delle batterie e raccomandare agli utenti quando cambiarla. Tuttavia, Apple non ha specificato quando quell'aggiornamento saràdisponibile, dicendo solo che dovrebbe arrivare dopo l'uscita del nuovo iOS 11.3, prevista per questa primavera.

Dalle prime anticipazioni, dovrebbe contenere oltre alle nuove funzioni per la batteria, nuove animoji e alcune nuove funzioni per monitorare la propria salute.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.ilcorsivoquotidiano.net