Apple: un iPhone X low cost per sfondare nel 2018

ROMA, 14 FEBBRAIO - "Apple produrrà una nuova linea di iPhone ispirata allo stile "X". E, se opterà per un modello più a buon mercato, potrebbe sfondare".

Lo afferma un'analisi di KGI, che insiste su una previsione già emersa nei giorni scorsi: nel 2018 la Mela potrebbe abbandonare il design dell'iPhone 8 (più in linea con il passato) per lanciare tre nuovi dispositivi esteticamente molto simili allo smartphone del decennale (niente tasto Home e bordi ridotti al minimo): uno avrà le stesse dimensioni dell'iPhone X (5,8 pollici), il secondo sara' una sua versione "Plus" (da 6,5 pollici); il terzo sara' da 6,1 pollici ma dovrebbe avere una dotazione più povera (a partire da un display Lcd anzichè Oled).

Quest'ultima sarebbe, secondo gli analisti, la chiave per il successo: il prezzo più basso (attorno ai 700 dollari) potrebbe convincere gli utenti spaventati dal prezzo "over 1000" dell'iPhone X: KGI ne è talmente convinta da ipotizzare che l'iPhone X low cost potrebbe vendere 100 milioni di unità e diventare il dispositivo più diffuso dell'anno. La soglia dei 100 milioni è alta.

Per fare un confronto: nell'anno fiscale 2017, Apple ha venduto in tutto 216,7 milioni di iPhone. E Ming-Chi Kuo, analista che quasi sempre azzecca le previsioni sulla Mela, stima che l'iPhone X ne venderà 62 milioni durante tutta la sua carriera.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.skytell.com