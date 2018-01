Approvata in Regione la graduatoria per i fondi all\'illuminazione pubblica

CATANZARO, 5 GENNAIO-La Regione Calabria ha approvato la graduatoria relativa alla prima finestra temporale per il finanziamento di interventi per le reti di illuminazione pubblica dei Comuni, insieme al relativo schema che gestisce i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti beneficiari.

La comunicazione arriva dalla giunta regionale che, attraverso il suo ufficio stampa, spiega “Il bando, distinto in due differenti linee di intervento sulla scorta del modello organizzativo e gestionale prescelto dai beneficiari, si rivolge ai Comuni e alle unioni di comuni per incentivare l'adozione di soluzioni tecnologiche ad alta efficienza per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica” Inoltre poi si specifica: “la prima linea di intervento, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, sostiene la riduzione dei consumi energetici negli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni che alla data di presentazione della domanda abbiano già affidato il servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti”.

Il presidente della Regione, Mario Oliverio ha spiegato che si tratta di un “importante passaggio procedurale” volto all’”efficientamento energetico” delle amministrazioni comunali. Inoltre ha aggiunto che “dopo la pubblicazione delle graduatorie dei comuni ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso sulla raccolta differenziata ecco concretizzarsi un altro step nella direzione del sostegno alle amministrazioni periferiche per realizzare interventi capaci di incedere sulla qualità della vita” aggiungendo infine che “i fondi comunitari ci offrono opportunità di cambiamento e di sviluppo sostenibile per una Calabria efficiente, moderna e attenta all’ambiente”.

Federica Fusco