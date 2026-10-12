Approvata la graduatoria provvisoria per un giardiniere al Comune di Torre di Ruggiero

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Il Centro per l'Impiego di Soverato, appartenente al Settore 7 della Rete dei Centri per l'Impiego della Calabria, ha reso nota l'approvazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione per l'assunzione di una unità di personale con profilo di Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. La posizione è a tempo indeterminato e part-time presso il Comune di Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro.

Dettagli della selezione

La procedura rientra nelle disposizioni degli articoli 16 della legge n. 56/87 e 35 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, che regolano l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni. Il codice ISTAT associato al profilo professionale è 8.3.1.2.0 e il contratto applicato è il CCNL Funzioni Locali.

La selezione è riservata ai Tirocinanti di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga, in base all'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e recepito con D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018. La normativa di riferimento include il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

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Graduatoria provvisoria

L'atto di approvazione della graduatoria provvisoria è identificato con il numero 17179 del 12 ottobre 2026. I candidati possono consultare l'elenco presso gli uffici del CPI di Soverato o sul sito istituzionale. Eventuali osservazioni potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando.

Come ottenere ulteriori informazioni

Per chiarimenti sulla procedura o per visionare la graduatoria, è possibile contattare il Centro per l'Impiego di Soverato o consultare il portale della Regione Calabria dedicato ai servizi per il lavoro. Si ricorda che la graduatoria è provvisoria e potrebbe subire variazioni dopo la verifica dei requisiti.