Comune Catanzaro: le decisioni della Giunta

CATANZARO 09 GIUGNO - Approvati dalla giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, i piani distrettuali da realizzarsi con i fondi per la non autosufficienza di cui alla delibera della giunta regionale 464/2015, predisposti dal settore politiche sociali di palazzo de Nobili, quale ente capofila dell’ambito di Catanzaro comprendente i distretti di Catanzaro nord e Catanzaro sud.

La delibera è stata illustrata dall’assessore alle politiche sociali, Gabriella Celestino, la quale, ha spiegato che lo scorso 24 maggio la regione, ha istituito una commissione regionale per l’esame dei piani distrettuali redatti dai comuni capofila per l’utilizzazione del fondo della non autosufficienza dell’annualità 2014. Piano che il comune di Catanzaro ha provveduto a inviare redatto in conformità a quanto previsto dalla delibera 464/2015. L’esecutivo ha anche approvato la delibera di prelevamento di mille euro dal fondo di riserva per il pagamento delle tasse di possesso, quali spese obbligatorie da corrispondere all’Aci.La proposta del settore patrimonio è stata spiegata dall’assessore Filippo Mancuso spiegando che la maggiore spesa è legata all’incremento del parco macchine in uso ai vigili urbani. Concessi, inoltre, diversi patrocini dell’amministrazione comunale ad altrettante manifestazioni di culturali e sportive. Su proposta del settore gabinetto del sindaco il primo è andato alla fondazione “Città solidale onlus” per la “Giornata mondiale del rifugiato”, che si terrà il prossimo 30 giugno nel quartiere Lido; il secondo, che ha visto il coinvolgimento del settore sport, all’associazione “Catanzaro corse-club 2 mari” per la 27° edizione della “Coppa città di Catanzaro auto storiche”, prevista il 9 e 10 settembre. Su proposta del settore pubblica istruzione, sport e politiche giovanili, sentita la relazione dell’assessore Giampaolo Mungo, alla manifestazione “Io tifo per l’arbitro”, organizzata dalla sezione catanzarese dell’Associazione italiana arbitri il prossimo 9 luglio nello stadio “Curto”; all’evento “2° acquathlon Città di Catanzaro”, organizzato dall’associazione “Run for Catanzaro” il prossimo 3 settembre. Approvate, infine, sedici delibere predisposte dal settore avvocatura e relazionate dall’assessore al ramo Alessio Sculco.