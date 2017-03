Approvato il bilancio del Comune di Spezzano della Sila

SPEZZANO DELLA SILA (CS), 30 MARZO - E' stato approvato nel consiglio comunale il bilancio di previsione 2017 del comune di Spezzano Sila."Nonostante la situazione difficile che l'ente comunale si trascina da anni - ha detto il Sindaco Salvatore Monaco - la nostra amministrazione ha inteso non aumentare la pressione fiscale sui cittadini, ma anzi tagliare sprechi e incarichi, ottimizzare la macchina amministrativa con notevoli risparmi per le utenze luce e gas, tagliare le spese relative alla telefonia e ad altri costi inutili.

che ha aumentato i fondi al sociale ed alle famiglie bisognose, ha aumentato i fondi per ladelle, per leper la"."Particolare attenzione su- ha continuato- con i fondi per la riqualificazione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi. Tanto altro è previsto, nei prossimi giorni avremo modo di spiegare alla nostra comunità la situazione dell'ente e le importanti scelte che stiamo compiendo.