Appuntamento con Ruggero Pegna venerdì 16 ottobre al Laboratorio d’Arte Cerra di Lamezia Terme

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Si terrà venerdì 16 ottobre alle ore 18.30 presso il Laboratorio d’Arte Cerra di Lamezia Terme un incontro con il noto promoter e scrittore lametino Ruggero Pegna.

Un viaggio sul filo dei temi umanitari che fanno da comune denominatore ai suoi romanzi, da Miracolo d'amore (Rubbettino), che ripercorre la storia della sua leucemia tra scienza, solidarietà e fede, alla Penna di Donney, un racconto contro la pena di morte scritto proprio durante la degenza in ospedale, dal Cacciatore di meduse (Falco editore), primo romanzo ad aver raccontato il viaggio attraverso il deserto e il mare con gli occhi di un piccolo migrante somalo e una seconda parte tutta dedicata al tema dell’accoglienza, fino a La stanza di Adel (Santelli editore), una storia di adozione tra realtà e toni fiabeschi.

Grazie alla sua versatilità autorale, Pegna ha toccato negli anni anche temi come la criminalità, nel libro di satira La pecora è pazza, un anno da Arcore a Locri ed esistenziali nelle diverse raccolte di poesie, da Aspettando la luna a Il mio tempo, fino a Le gocce e il Paradiso (Calabria Letteraria).

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Ultimamente si è cimentato anche con il testo teatrale dell’Opera Fortunata di Dio sulla vita di Natuzza Evolo, la Serva di Dio di Paravati alla quale Pegna è molto legato per motivi personali e familiari, con cui chiude una narrazione di 20 anni: dalla pubblicazione di “Miracolo d’amore” del 2005 nel quale racconta della malattia e dell’incontro con Natuzza, all’opera interamente dedicata a lei, dopo aver prodotto anche un imponente Opera Musical su San Francesco di Paola.

Scritta nel 2025 insieme al regista Andrea Ortis e presentata in prima assoluta nel maggio 2026 al Rendano di Cosenza, Fortunata di Dio riandrà in scena il prossimo 3 novembre al Politeama di Catanzaro e il 5 novembre al Teatro Comunale di Vibo.

L’appuntamento con il poliedrico autore e promoter di venerdì 16 ottobre alle ore 18.30 presso il Laboratorio d’Arte Cerra, in via L. Pirandello 9 a Lamezia Terme, sarà introdotto da Rosella Cerra e condotto dal giornalista Giuseppe Donato. L’ingresso è libero, ma data la capienza della sala, l’organizzatrice consiglia la prenotazione (tel. 3291111882).