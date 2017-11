Apre la Stagione 2017.18 del Teatro Era di Pontedera (PI) con Il Nullafacente di Michele Santeramo

PONTEDERA (PI), 12 NOVEMBRA 2017 - Da giovedì 23 a sabato 26 novembre ore 21, domenica 26 novembre ore 17.30 al TEATRO ERA di PONTEDERA, “Il Nullafacente” di Michele Santeramo con la regia di Roberto Bacci, inaugura la stagione 2017/18 del teatro Era di Pontedera.

È una riflessione universale sull’esistenza, sul modo di assaporare e vivere il tempo in un’epoca in cui non è concesso farlo, è un paradosso sulla ricerca della felicità.

Michele Santeramo, vincitore del premio Hystrio 2014, racconta cosa non si deve fare per essere felici, cosa bisogna fare per saper esistere.

Il Nullafacente è una grande storia d’amore nel suo confrontarsi con la fine, con il limite con l’interpretazione di Michele Cipriani, Savino Paparella, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini, una produzione Fondazione Teatro della Toscana. Il Nullafacente replica dal 23 al 26 novembre al Teatro Era di Pontedera dopo il successo della scorsa stagione.

In un tempo che richiede presenza, prestanza, efficienza, lavoro, programmazione, qui il protagonista è uno, il Nullafacente (Michele Santeramo) che non fa niente. E non è facile perché anche il far niente ha bisogno di metodo, applicazione, pazienza, determinazione.

Ha una Moglie malata terminale (Silvia Pasello) e forse per fortuna, perché essendo incurabile, non bisogna far nulla per provare a guarirla. Sarebbero felici se il mondo attorno a loro li lasciasse in pace anziché accanirsi ognuno con le proprie regole e la propria morale. Il Fratello (Francesco Puleo), il Medico (Tazio Torrini), il Proprietario (Michele Cipriani) sono una sfaccettatura di quel mondo dal quale il Nullafacente ha deciso di star fuori, tipologie umane facilmente riconoscibili, che non sono necessariamente esempi negativi ma solo un altro modo di intendere la vita, opposto a quella del Nullafacente.

E' grande colui che usa vasi d'argilla come fossero d'argento. Lucio Anneo Seneca "L'Arte di Vivere"

Biglietti Intero € 12,00 ● Ridotto € 10,00 ● Studenti € 8,00

Riduzioni: Under 18 e over 60, soci Unicoop Firenze, Ctt Nord, Arci e altre associazioni convenzionate il cui elenco sarà disponibile in biglietteria e sul sito.

Francesco De Victoriis