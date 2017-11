Apre oggi a Firenze l\'ottava edizione della Leopolda - Le istruzioni per partecipare

FIRENZE, 24 NOVEMBRE - Torna oggi l'appuntamento con l'ottava edizione della Leopolda, i tre giorni (venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre) dedicati ad una serie di incontri e discussioni sui temi principali temi della politica ed approfondimenti sulla situazione del paese.

Il programma prevede la partenza oggi pomeriggio alle ore 19 con un aperitivo di benvenuto, per poi iniziare i veri propri lavori congressuali intorno alle 20:30.

Domani, sabato 25 novembre, proseguiranno i dibattiti e le conferenze dalle 9:30 fino all'ora di cena, con una pausa per il pranzo. Domenica infine, dalle 9:30 fino alla chiusura alle 13, si terrà la fase conclusiva della kermesse.

Coloro che si sono pre-registrati online troveranno una corsia preferenziale all'ingresso della Leopolda per ritirare il badge dopo aver esibito la stampa della ricevuta di conferma.

I portatori di handicap troveranno invece una fila appositamente dedicata.

NB: Tutti coloro che NON si sono pre-registrati on line potranno registrarsi direttamente alla Leopolda nei tre giorni dell'evento.

Non è necessario portare bagagli alla Leopolda, proprio perchè l'organizzazione ha scelto di non avere un guardaroba per poter accogliere il maggior numero di persone possibile w richiede quindi gentilmente di non portare bagagli, sia per questioni di spazio che per questioni di sicurezza.

I bambini sono sempre i benvenuti, e potranno trascorrere tutto il tempo che vorranno in compagnia delle educatrici specializzate nell'area giochi a loro dedicata.

Sabato sera, 25 novembre, esclusivamente per i partecipanti della Leopolda 8, ci sarà l'apertura straordinaria di Palazzo Strozzi per assistere alla bellissima mostra "Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna"



Presentando il badge della Leopolda #8 si avrà diritto al biglietto ridotto a 4 €. a persona. Chiedete di più al punto informazioni all'ingresso della Leopolda.

FdV