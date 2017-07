Arabia Saudita, rilasciata la ragazza in minigonna del video. Non è stata lei a diffonderlo

RIAD, 20 LUGLIO - La ragazza che ieri è stata arrestata dalla polizia dell'Arabia Saudita è stata rilasciata. Ha girato un video mentre passeggiava per le strade in minigonna, quando in questo paese per le donne è vietato andare in giro vestite così.

La donna ha confessato di aver camminato nel sito archeologico senza il velo e in abiti poco appropriati, ma ha anche affermato di essere stata filmata senza saperlo. Il video, è stato pubblicato su Snapchat, e in pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

Secondo le regole del Paese le donne, anche straniere, devono indossare l'Abaya, l'abito lungo tipico arabo.

Sabq e Okaz, media sauditi, hanno riferito che la ragazza ha affermato di essere stata insieme al suo tutore maschile, come prevede la legge wahabita.

Il pubblico ministero ha quindi deciso di liberarla, e questo si tratta di una grande vittoria per tutti i diritti delle donne in un Paese in cui devono vivere sotto l'ombra degli uomini.

Chiara Fossati

immagine da eveningstandard.com