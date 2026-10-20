Arcea Calabria: 282 milioni di euro per sostenere l'agricoltura nel 2025-2026

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La Regione Calabria conferma il proprio impegno a sostegno delle imprese agricole con l'erogazione di oltre 282 milioni di euro da parte di Arcea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura). L'annuncio arriva dall'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha illustrato i risultati finanziari relativi al periodo compreso tra il 16 ottobre 2025 e il 15 ottobre 2026.

Dettaglio delle risorse erogate

La cifra complessiva, pari a 282.176.728,78 euro, si suddivide in tre principali linee di finanziamento del Piano strategico della Pac (Psp):

111.502.810,78 euro per il Psp 2023-2027 Sigc (Sistema integrato di gestione e controllo);

per il (Sistema integrato di gestione e controllo); 61.055.720,06 euro per il Psp 2023-2027 No Sigc ;

per il ; 109.618.197,94 euro per il Psp 2014-2022 Misto.

In aggiunta, nei giorni scorsi Arcea ha disposto una liquidazione di 1.387.392,40 euro destinata agli interventi per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura relativi alla campagna 2026.

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Un sostegno concreto in un momento difficile

«Questi numeri – sottolinea l'assessore Gallo – assumono un significato ancora più importante in un momento complesso per l'agricoltura, segnato dall'aumento dei costi di produzione, dalle difficoltà dei mercati e dalle proteste che stanno interessando il settore». Il riferimento è alle crescenti tensioni nel mondo agricolo, che chiede risposte concrete e tempestive.

«Siamo consapevoli delle preoccupazioni degli agricoltori e delle difficoltà che quotidianamente affrontano. Per questo garantire regolarità e continuità nell'erogazione delle risorse rappresenta una priorità», ha aggiunto Gallo. L'obiettivo dichiarato è quello di sostenere la liquidità delle imprese e accompagnare il comparto in una fase delicata, caratterizzata da incertezze economiche e climatiche.

Prospettive future

«Gli oltre 282 milioni liquidati nell'arco dell'anno finanziario testimoniano un impegno concreto che intendiamo proseguire attraverso il lavoro di Arcea, per sostenere le imprese, assicurare maggiore certezza nei pagamenti e accompagnare il comparto in questa fase delicata», ha concluso l'assessore. «Sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma la nostra attenzione verso il mondo agricolo resta massima».

Il risultato rappresenta un segnale importante per le aziende agricole calabresi, che potranno contare su risorse fondamentali per la loro operatività e per gli investimenti futuri, in linea con gli obiettivi del Piano strategico della Pac.