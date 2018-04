Archi Calcio, il ruggito dei tigrotti, al via il campionato Esordienti

REGGIO CALABRIA 2 APRILE - È l’attesa dell’anno, insieme al campionato di prima categoria che vede l’Archi Calcio in testa al girone D, per il neonato settore giovanile dell’Archi Calcio, si ricorda che il calcio giovanile ad Archi mancava da ben dieci anni e ora sembra tutto un dimenticato e lontano ricordo. Presto al via il più importante campionato della categoria Esordienti a livello nazionale che vedrà impegnati i ragazzi nati nel 2005 e nel 2006. I tigrotti, invece, scommettono ancora di più sul proprio futuro e formano un organico composto da 20 giovani calciatori, 9 dei quali sono nati nell'anno 2007 ovvero appartenenti alla categoria inferiore dei pulcini.



Questa scelta è stata voluta dall'allenatore Luciano Surace sia per rendere il gruppo eterogeneo sia per permettere ai più piccoli di crescere in un gruppo più maturo rispetto a quello che dovrebbe essere il regolare percorso calcistico di categoria. I tigrotti saranno certamente una sorpresa in questo campionato che però vede squadre affermate nel panorama calcistico giovanile locale e che non si faranno trovare impreparate. Il lavoro dell’allenatore è stato quello di togliere i ragazzi dalla strada e davanti gli schermi per portarli a vivere un’esperienza umana unica nel suo genere. Il gruppo è ben consolidato, gli ultimi innesti sono stati messi a segno, i preparativi tecnici e atletici sono già conclusi e i tigrotti fremono per partire alla grande! Il pubblico di Archi è invitato a prendere parte alle partite e a sostenere i tigrotti in questa emozionante avventura. Sicuramente gli spalti saranno stracolmi per supportare i ragazzi in ogni momento. Il calendario del campionato Esordienti per i tigrotti è il seguente: 4 aprile, ore 17:30: A. Segato – Archi (Stadio comunale Campoli Bocale) 14 aprile, ore 15:00: Archi – Reggio 2000 (Stadio Comunale di Archi) 19 aprile, ore 16:00: Piale – Archi (Stadio Comunale “Santoro”, Villa S. Giovanni) 28 aprile, ore 15:00: Archi – Centro Reggio Junior (Stadio Comunale di Archi) 5 maggio, ore 15:00 Archi – Villese (Stadio Comunale di Archi) 10 maggio, ore 16:30: Pol. Loreto – Archi (Campo S. Rocco Puzzi) 19 maggio, ore 15:00: Archi – Valanidi (Stadio Comunale di Archi) 26 maggio, ore 14:30: Reggina – Archi (Centro Sportivo S. Agata) 2 giugno, ore 15:00: Archi – C. GallicoCatona (Stadio Comunale di Archi)