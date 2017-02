Area Sanremo 2017 incontro tra autori, editori e giovani artisti: Il Laboratorio

SANREMO 08 FEBBRAIO - Giovedì 9 febbraio, alle ore 17,15, presso la sala Optima del Palafiori di Sanremo, si svolgerà un incontro laboratorio tra giovani artisti provenienti da Area Sanremo ed alcuni dei maggiori editori nazionali.

Un incontro nel quale si affronteranno i principali temi legati ad una più consapevole interazione/integrazione tra la figura dell’autore e quella dell’editore in un’epoca in cui il diritto d’autore diventa sempre più elemento centrale ed imprescindibile.Al laboratorio parteciperanno:- Matteo Fedeli (SIAE - Direttore divisione Musica)- Braschi (vincitore Area Sanremo 2016 ed in gara al Festival di Sanremo 2017)- Valeria Farinacci (vincitore Area Sanremo 2016 ed in gara al Festival di Sanremo 2017)- Giuseppe Anastasi (autore)- Stefano Senardi (discografico, editore e direttore artistico di Area Sanremo)- Roberto Razzini (Warner Music Publishing)- Paola Balestrazzi (Sony ATV)- Claudia Mescoli (Curci editore)- Massimo Cotto (presidente della Commissione di Area Sanremo)- Maurizio Caridi (presidente fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo)- Fabio Ilacqua (autore)- Roberto Casalino (autore)- Dino Stewart (BMGRights)- Valerio Soave (Mescal)- Ermal Meta (autore, artista)- Zibba (autore, artista)