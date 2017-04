Arena e i riti Pasquali tra storia e Antropologia [Video]

"I riti della settimana Santa e la Pieta' popolare nel sud Italia", è il titolo del convegno svoltosi lo scorso primo aprile ad Arena (Vv).

ARENA (VV) 02 APRILE - Un convegno promosso dall’Amministrazione Comunale di Arena, dalla Parrocchia Santa Maria de Latinis, dalla Confraternita Maria SS. delle Grazie e dalla Confraternita San Michele Arcangelo, che ha registrato la presenza del noto antropologo museale dell’Università di Valladolid, PROF. JOSÉ LUIS ALONSO PONGA, oltre a quella del sociologo dell’Università di Messina Luigi Rossi e del prof. Antonino Laganà Ordinario di Filosofia Teoretica e Antropologia Filosofica presso l’Università di Messina. Il sottotitolo: «Incontro con José Luis Alonso Ponga Direttore del «Centro Internacional de Estudios sobre Religiosidad Popular: SEMANA SANTA» (Università di Valladolid - Spagna) » reca già in nuce la caratura internazionale del convegno voluto dal Parroco Don Rocco Zoccoli, dal sindaco Antonino Schinella, dai rispettivi priori delle due confraternite: la signora Pina Tarzia e il signor Pinuccio Larobina e in particolar modo dalla storica del territorio Caterina Calabrese.

- Il convegno, ha precisato introducendo i lavori, la moderatrice e saggista Anna Rotundo- si incastona come una perla preziosa all’interno di un percorso itinerante di studi e di ricerche che vedono impegnati un gruppo di studiosi italiani e spagnoli coordinati da Martino Michele Battaglia, docente di Antropologia Culturale (Scuola Superiore per Mediatori Linguistici RC). A dare il via a questi incontri è stato il V centenario dei Domenicani a Soriano Calabro, organizzato dalla Confraternita di Gesù e Maria del SS. Rosario, guidata allora dal priore Domenico Margiotta; dopo Soriano si sono aggiunti altri appuntamenti programmati nella speranza di poter finalmente pubblicare gli atti del congresso e di poter dare il via al secondo congresso internazionale di Antropologia e religione in Italia e in Calabria. Delle tappe realizzate, attraverso una serie di aggiornamenti su materiali di studio e luoghi, ricordiamo:



Reggio Calabria, presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, San Procopio e la Madonna degli Afflitti, Serra San Bruno- Il Venerdì di Passione e la Regia Confraternita di Maria SS. dei Sette dolori , e infine Arena con i riti pasquali e le confraternite nel rapporto con la pietà popolare.



Arena quindi è il quarto di questi appuntamenti a cui seguiranno sicuramente altri. Lo scopo è quello di stabilire un collegamento tra Chiesa, confraternita e popolo e proprio le confraternite sono chiamate a svolgere il loro ruolo delicato, come ha sottolineato i coordinatore di questo progetto itinerante, Martino Michele Battaglia.



Dopo i saluti da parte Sua Eccellenza Mons. Luigi Renzo Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, sono seguiti quelli di: Don Rocco Zoccoli, Parroco di Arena e Padre spirituale delle Confraternite, Antonino Schinella Sindaco di Arena, Antonio Punturiero Coordinatore Regionale delle Confraternite Calabresi, Antonio Caroleo Presidente per Catanzaro dell’unione Diocesana delle Confraternite.



Seguite dalla attenta e nutrita platea, sono state le relazioni, a cominciare da quella della Dirigente del Liceo di Lamezia, Caterina Calabrese, che ha disquisito sul piano storico e religioso circa le pratiche paraliturgiche che vedono protagonista il popolo nei giorni della Settimana Santa. Calabrese, al termine della sua relazione, ha ricevuto una targa dal sindaco che ha voluto riconoscere l’impegno costante che la contraddistingue da sempre per la comunità di Arena. Padre Remigio Romano, rettore del convento domenicano di Soriano, ha sottolineato il rapporto che lega i frati predicatori alla cosiddetta “Bibbia dei poveri”, mentre il prof. Luigi Rossi ha offerto spunti di riflessione sulle dinamiche laiche e religiose che animano i rituali a cui l’uomo si sente particolarmente legato. Clou dell’incontro, la Lectio Magistralis del prof. José Luis Alonso Ponga a cui i presenti hanno tributato uno scrosciante applauso in segno di gradimento, di ammirazione e di stima. La tematica affascinante del prof. Ponga: LA SEMANA SANTA: LITURGIA, MUSICA E RITO ha incantato la platea.



A margine dell’incontro, moderato con grazia e plasticità dalla saggista Anna Rotundo, è intervenuto il pubblico, arricchendo questo proficuo incontro internazionale tra uomini e culture. Le conclusioni sono state affidate all’esperienza e alla saggezza ampiamente riconosciuta di Antonino Laganà: egli ha fatto emergere la sua caratura di filosofo riconosciuto a livello nazionale e internazionale, per il modo in cui è riuscito a sintetizzare con dovizia di particolari quanto detto in seno al convegno. Al termine il sindaco e rispettivi Priori hanno consegnato una targa-ricordo dell’evento al Prof. Ponga e un riconoscimento a tutti i relatori. Anna Rotundo ha chiuso i lavori sottolineando l’ermeneutica femminile e non violenta dello STABAT di Maria presso la croce e del rito dell’ AFFRUNTATA: un nuovo modo di vivere per una diversa società fondata sui valori dell’accoglienza e del “prendersi cura dell’altro” a cui tutti, uomini e donne insieme, devono tendere.

Un breve video dell’evento è visibile qui