Arezzo, bambino di 20 mesi cade da finestra: è in prognosi riservata

AREZZO, 6 AGOSTO - Dramma questa mattina ad Arezzo: un bimbo di 20 mesi, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dalla finestra di un appartamento posto al primo piano, facendo un volo di cinque metri.

Secondo le ultime informazioni apprese, il piccolo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato condotto con l'elicottero Pegaso. Sembrerebbe che le sue condizioni di salute siano gravi, sebbene - riportano le agenzie di stampa - in una situazione di stabilità.

Secondo quanto ricostruito, al momento dei fatti in casa c'erano la mamma, una trentacinquenne romena, il gemello del bambino precipitato e un fratellino più grande. Il piccolo si sarebbe arrampicato su una seggiola e poi sul tavolo appoggiato alla finestra e da lì sarebbe caduto giù. Questa è la versione che la madre del bimbo avrebbe dichiarato alla Polizia, accorsa sul luogo dell'accaduto insieme al 118. Risulta possibile, inoltre, che la donna stesse dormendo quando il piccolo è precipitato.

Il Pm che coordina le indagini ha disposto il sequestro dell'appartamento e ha anche dato disposizione perché gli altri figli venissero dati in affido provvisorio. La madre del bimbo è in questura, dove è stata ascoltata come testimone.

Luigi Cacciatori

Immagine da quotidiano.net