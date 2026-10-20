Arezzo: blitz dei Nas nei locali del centro, multe e sequestri

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione Sanitaria (Nas) di Firenze e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Arezzo, hanno condotto un'operazione di controllo in due esercizi commerciali del centro storico. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione delle irregolarità nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Irregolarità sulla sicurezza sul lavoro

Durante gli accertamenti, i militari hanno rilevato diverse violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i titolari dei due locali sono stati deferiti in stato di libertà per non aver garantito la formazione dei lavoratori sui rischi professionali. In uno dei due esercizi, è stata contestata anche l'assenza della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, circostanza che ha portato alla sospensione dell'attività fino alla nomina di tale figura.

Sanzioni amministrative e sequestri

Le violazioni hanno comportato l'irrogazione di ammende per quasi 6mila euro e di sanzioni amministrative per un totale di oltre 46mila euro. Inoltre, sono stati sequestrati circa 12 chilogrammi di prodotti alimentari risultati non conformi alle normative igienico-sanitarie. I controlli hanno riguardato anche la somministrazione di bevande alcoliche: a entrambe le attività è stata contestata la violazione delle norme che vietano la vendita e la somministrazione di alcol ai minori di 18 anni, con sanzioni di 333,30 euro ciascuna.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un'operazione a tutela dei consumatori e dei lavoratori

L'operazione condotta dai Carabinieri di Arezzo, insieme ai reparti specializzati Nas e Nil, testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare le irregolarità nel settore della ristorazione e nel garantire il rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori e della sicurezza dei lavoratori. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di assicurare la legalità e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.