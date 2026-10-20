Arezzo: blitz dei Nas nei locali del centro, multe e sequestri
Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione Sanitaria (Nas) di Firenze e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Arezzo, hanno condotto un'operazione di controllo in due esercizi commerciali del centro storico. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione delle irregolarità nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Irregolarità sulla sicurezza sul lavoro
Durante gli accertamenti, i militari hanno rilevato diverse violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i titolari dei due locali sono stati deferiti in stato di libertà per non aver garantito la formazione dei lavoratori sui rischi professionali. In uno dei due esercizi, è stata contestata anche l'assenza della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, circostanza che ha portato alla sospensione dell'attività fino alla nomina di tale figura.
Sanzioni amministrative e sequestri
Le violazioni hanno comportato l'irrogazione di ammende per quasi 6mila euro e di sanzioni amministrative per un totale di oltre 46mila euro. Inoltre, sono stati sequestrati circa 12 chilogrammi di prodotti alimentari risultati non conformi alle normative igienico-sanitarie. I controlli hanno riguardato anche la somministrazione di bevande alcoliche: a entrambe le attività è stata contestata la violazione delle norme che vietano la vendita e la somministrazione di alcol ai minori di 18 anni, con sanzioni di 333,30 euro ciascuna.
Un'operazione a tutela dei consumatori e dei lavoratori
L'operazione condotta dai Carabinieri di Arezzo, insieme ai reparti specializzati Nas e Nil, testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare le irregolarità nel settore della ristorazione e nel garantire il rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori e della sicurezza dei lavoratori. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di assicurare la legalità e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.
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