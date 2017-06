Arezzo, muore all\'età di 18 mesi dimenticata dalla madre

AREZZO, 7 GIUGNO - E’ morta a causa di un arresto cardiaco una bambina di 18 mesi, dimenticata dalla madre in auto a Castelfranco di Sopra (Arezzo). L’accaduto nel primo pomeriggio, con una tragedia inevitabile dopo i tentativi del 118 di rianimarla. La bambina era infatti già deceduta a causa di un arresto cardiaco.

Secondo una prima dinamica, la mamma si sarebbe recata in mattinata a lavoro, dimenticando la bambina in auto. Ad accorgersi della bimba in macchina è stata la stessa madre, attorno alle ore 14. Ma non vi è stato nulla da fare, anche a causa del caldo e di sei ore da incubo. La madre ha immediatamente chiamato i soccorsi dei passanti. Soccorsi immediati ma inutili.

Restano le lacrime e il dolore, confermate da alcuni testimoni presenti. Alcuni abitanti di Piazza Vittorio Emanuele hanno riferito di «urla strazianti» oltre che della dinamica, poiché «nessuno si era accorto di niente e la bimba è rimasta nella vettura al sole per ore».

foto da: ilmessaggero.it

Cosimo Cataleta