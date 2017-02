Arezzo, scontro fra ultraleggeri a Sansepolcro: un ferito

AREZZO, 11 FEBBRAIO - Due velivoli ultraleggeri si sono scontrati in fase di decollo in una aviosuperficie a Sansepolcro (Arezzo). Nell'incidente è rimasto ferito un istruttore mentre sono rimasti praticamente illesi l'allievo che era con lui ed un altro pilota. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118.

Lo scontro è avvenuto mentre i due velivoli erano ancora a terra. Dalle prime informazioni sembra che l'istruttore Carlo Giuli, di Gubbio, stava mettendo in moto il suo apparecchio per cominciare una lezione di volo ad un allievo. A poca distanza un altro pilota stava cercando di far partire il motore del suo aereo, fermo da un po' di tempo, per la normale manutenzione.

Non è ancora chiaro se l’incidente sia scaturito da un freno danneggiato o se il motore di quest'ultimo velivolo si sia azionato all'improvviso, facendolo partire di scatto, e finendo contro l'aereo dell'istruttore, rimasto seriamente ferito ad

