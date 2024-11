Argenta affronta una crescente crisi economica: disoccupazione in aumento, imprese locali sotto pressione e un calo degli investimenti. Le famiglie segnalano difficoltà crescenti.

Crisi economica ad Argenta: imprese e famiglie in difficoltà

Ad Argenta, comune della provincia di Ferrara, la crisi economica sta colpendo duramente imprese e famiglie. Il tessuto produttivo locale, composto in gran parte da piccole e medie imprese agricole e artigianali, è sotto pressione a causa di costi energetici elevati e difficoltà legate all’inflazione persistente. Molte attività denunciano una riduzione degli ordini, aggravata dalla scarsa liquidità e da un accesso al credito sempre più limitato.

Le famiglie non sono esenti da queste problematiche: la disoccupazione è in aumento, e numerosi nuclei segnalano difficoltà a sostenere spese essenziali come alimentari, utenze e affitti. Il divario economico si è ampliato, coinvolgendo in modo significativo le fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui giovani e anziani.

Le istituzioni locali stanno cercando soluzioni attraverso fondi regionali e interventi mirati, ma la comunità chiede azioni più incisive e strutturate per supportare sia l’economia che il welfare locale. La speranza è che progetti di rilancio, come quelli legati alla valorizzazione turistica e ambientale delle Valli di Argenta, possano aiutare il territorio a riprendersi da questa crisi.