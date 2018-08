Argentina, bocciata dal Senato proposta di legalizzazione dell\'aborto

BUENOS AIRES, 9 AGOSTO 2018 – Il Senato argentino ha bocciato la proposta di legalizzazione dell'aborto, progetto di legge precedentemente approvato dalla Camera dei deputati.

I voti contrari sono stati 38, 31 a favore e 2 astenuti. Il progetto, per diventare legge, necessitava della ratifica del Senato.

Il 14 giugno il testo approvato dalla Camera consentiva l'interruzione della gravidanza entro le prime 14 settimane, anche nei casi in cui non fosse a rischio la salute della madre, ad oggi invece unica circostanza in cui l'aborto è possibile nel Paese. La bocciatura della proposta comporta l'impossibilità di ripresentare il progetto prima dell'anno prossimo.

In Argentina, Paese di Papa Francesco, il progetto aveva suscitato un dibattito particolarmente acceso, aprendo fratture profonde nella società civile argentina e anche all'interno della maggioranza e opposizione parlamentare.

Diana Sarti

Fonte foto: Lastampa.it