Ariccia, esplode autocisterna che trasportava gasolio: 4 intossicati

ARICCIA, 24 APRILE – Tragedia sfiorata ad Ariccia, sui Castelli romani, dove, per cause ancora da chiarire, è esplosa una cisterna che stava trasportando 13mila litri di gasolio. Un’alta colonna di fumo nero, visibile da molti chilometri di distanza, in pochi secondi ha avvolto i palazzi di via Ginestreto. Quattro persone, oltre ad un carabiniere accorso sul posto, sono rimaste intossicate.

Non ha invece riportato conseguenze l’autista della cisterna, un 50enne di Pomezia, che, accortosi che dal mezzo stava fuoriuscendo del fumo denso, è sceso, mettendosi in salvo. Subito dopo è divampato l’incendio che si è poi propagato velocemente tra le case della strada. Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco - che hanno fatto inoltre evacuare gli stabili della zona - pattuglie delle forze dell'ordine, volontari della protezione civile e ambulanze del 118.

L’esplosione, verificatasi vicino alla stazione ferroviaria di Cecchina, direzione Nettunense, ha distrutto un’auto parcheggiata e ha danneggiato una villetta.

[foto: roma.repubblica.it]

Antonella Sica