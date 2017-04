"Arie di Primavera", concerto all'insegna della bellezza, organizzato a Lamezia da "Samarcanda"

LAMEZIA TERME (CZ), 24 APRILE - La musica e il canto hanno caratterizzato il concerto da camera “ Arie di Primavera” organizzato dall’Associazione Culturale Samarcanda “ Percorsi emozionali di arte e cultura” di Lamezia Terme, presieduta Manuelita Iacopetta.

L’idea di trascorrere una serata straordinaria all’insegna della musica e del canto è scaturita – secondo la presidente – dalla volontà di «fare emergere la bellezza dominante in ogni forma d’arte, dalla musica alla pittura, alla poesia,alla scultura e quindi in qualunque cosa che abbia attinenza con l’arte. Pertanto – ha commentato la presidente - salviamo la bellezza prima che il mondo possa salvare la bellezza».Il concerto, tenuto nella sede operativa dell’associazione, ha visto come protagonisti il tenore Giancarlo Paola e il soprano Giovanna Massara che hanno eseguito delle arie tratte dalle opere di grandi della musica classica dell’Ottocento e Novecento, accompagnati dal maestro Claudio Fittante alla chitarra francese. Si è trattato di un concerto coinvolgente e singolare per l’utilizzo della chitarra francese , di grande impatto emotivo sui presenti per la particolarità del suono emesso e per il gradito repertorio scelto esclusivamente per la chitarra francese. Si è creata in tal modo un’atmosfera quasi magica che ha conquistato gli appassionati di tale genere musicale ed ha suscitato profonde sensazioni grazie anche al ricco e apprezzato programma proposto scandito da brani specifici per chitarra e composto da arie eseguite nella prima parte del concerto dal tenore Giancarlo Paola e nella seconda parte dallo stesso tenore e dal soprano Giovanna Massara, anche solista in alcune arie. Accolte con enstusiasmo ed applausi ripetuti le sei arie, opera 95 di Mauro Giuliani su poesia di Pietro Metastasio ( tra cui Ombre amene amiche piante.Le dimore amor non ama, Ad altro laccio), come le altre , sempre di Giuliani, consistenti in Cavatine di Adelasia ed Aleramo del Signor S. Mayer. Inframmezzate da brevi introduzioni dei maestri Fittante e Paola ai fini di un maggiore approccio ai testi sono state eseguite due arie del Signor Domenico Cimarosa, sei arie dal “Flauto magico”, opera 19 di Fernando Sor ( tra cui Ecco il ridente ciel), il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini ( Ecco ridente in ciel), il Don Pasquale di Gaetano Donizzetti ( Com’è gentil), il Don Giovanni di W.A. Mozart ( Deh vieni alla finestra), il Flaminio di Giovanni Battista Pergolesi ( Mentre l’erbetta pasce l’agnella). Ottima, nella seconda parte della serata, la performance del soprano Giovanna Massara che, insieme a Giancarlo Paola, ha cantato “Aldilà di Joaquin Rodriguez, Nel cor più non mi sento di G. Paisiello, concludendo splendidamente con “ Tace il labbro” da “La vedova allegra” di Lehar. In conclusione calorosi e sentiti applausi per gli affermati musicisti che collaborano con diverse formazioni cameristiche ed ensemble nel panorama della musica nazionale ed internazionale.

Foto Paola – Fittante - Massara Manuelita Iacopetta

Lina Latelli Nucifero