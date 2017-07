Arisa apre il Festival d\'Autunno il 14 luglio. E per i fans c\'è una sorpresa

Parte un contest che permetterà ai concorrenti di conoscere l’artista

CATANZARO 07 LUGLIO - C’è un’opportunità in più per i fans di Arisa che il prossimo 14 luglio parteciperanno al suo concerto sulla Terrazza del San Giovanni, a Catanzaro. Tre di loro, infatti, potranno incontrare l’artista, conoscerla, farsi fare un autografo e una foto grazie a un contest organizzato dal Festival d’Autunno. “Un selfie con Arisa” è il titolo del concorso che, sulla scia del tormentone estivo “L’esercito del selfie”, prevede di inviare un proprio autoscatto da un luogo significativo della Calabria. Basterà inoltrare la fotografia sulla pagina facebook del Festival dove si potrà leggere, nel dettaglio, il regolamento. I tre concorrenti che riceveranno più “mi piace” avranno l’opportunità di stringere la mano alla cantante. La cui esibizione è molto attesa.

Il tour dal titolo “Ho perso il mio amore” è, infatti, un itinerario tra i brani più significativi della carriera di Arisa, nel quale non mancheranno pezzi diventati delle vere hit come “La notte”, “Meraviglioso amore mio”, “Controvento”. Sarà ancora una volta la sua voce a essere protagonista. Quella voce calda che nel maggio scorso ha conquistato Tokyo, dove si è esibita in rappresentanza della musica italiana per “Italia, amore mio!”, l’evento che celebra le eccellenze del bel paese nel mondo. Ma Arisa non è solo cantante: autrice, attrice, scrittrice, personaggio televisivo, è stata anche una tra i giudici più discussi di ben tre edizioni di “X Factor”, il talent ora prodotto da Sky che, negli anni, ha lanciato importanti artisti. Inoltre ha dato voce a Lucy Wilde in “Cattivissimo me 3”, l’ultimo episodio della fortunatissima saga di animazione che solo a fine agosto approderà in Italia. Un'artista a tutto tondo che nel live di Catanzaro saprà certamente regalare emozioni e nel quale presenterà anche le sue canzoni inserite nell'ultimo album, “Guardando il cielo”, in cui non mancano le collaborazioni di prestigio: con Giuseppe Anastasi ad esempio o con il poeta e artista Alfredo Rapetti Mogol.



Un concerto tutto da vivere così come quello che il giorno successivo, sabato 15 luglio alle ore 19, si terrà nel Chiostro del complesso monumentale del San Giovanni. Un evento gratuito dal titolo “A historia du samba” che avrà come protagonista il duo “EfeitoBrasil”. I ritmi di samba, bossa nova e choro saranno al centro di questa esibizione che vedrà protagonisti Roberta Piccirillo (voce e percussioni) e Giovanni Guaccero (pianoforte e percussioni).

Definita, intanto, la proposta degli operatori del food & beverage del centro storico, messi in rete dall'organizzazione del Festival. Dalle coppe di gelato a menu più sofisticati, ce n'è per tutti i gusti e a prezzi davvero vantaggiosi. A tal proposito, per chi volesse aderire alla rete con una propria offerta, può ancora farlo scrivendo ….. I locali saranno riconoscibili grazie a una speciale locandina.



«Abbiamo coinvolto diversi operatori del centro, alcuni dei quali hanno accolto con entusiasmo l'idea di essere nostri partner. Aver spostato in estate molti degli appuntamenti del Festival – commenta il direttore artistico Antonietta Santacroce – può essere davvero un'opportunità per dare ossigeno alle attività commerciali e rivitalizzare la città vecchia in estate, periodo in cui, fisiologicamente, si svuota più che in altre stagioni. Sono certa che i turisti che arriveranno sapranno apprezzare le bellezze della nostra città e saranno “presi dalla gola” dai nostri bravi ristoratori».



Per quanto riguarda i biglietti, si possono acquistare nelle 46 rivendite sparse per la Calabria o, on line, su www.ticketone.it e su www.festivaldautunno.com. Gli studenti universitari dell’Umg potranno ottenerli a prezzi scontati del 15%. Stessa riduzione per chi deciderà di comprare i tagliandi di tutti e quattro i concerti estivi (Arisa, Bregovic, Baustelle, Gazzé) recandosi presso la Ticket Service Calabria, in via San Nicola, 5 a Catanzaro. Nel pomeriggio del concerto i biglietti saranno acquistabili anche al botteghino del Museo del San Giovanni di Catanzaro.

Filippo Coppoletta