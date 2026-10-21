Arrestata a Napoli una donna di 51 anni per spaccio di droga: sequestrati oltre 300 grammi di cocaina

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I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, hanno tratto in arresto una donna di 51 anni, già conosciuta alle forze dell'ordine, con l'accusa di spaccio di droga. L'operazione, condotta con tempestività, ha permesso ai militari di raggiungere l'abitazione della donna prima che potesse disfarsi del carico illecito, nonostante la presenza di un sistema di vedette che avrebbe dovuto segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine.

Sequestro record: cocaina, hashish e marijuana

Nel corso della perquisizione, gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati trovati 325 grammi di cocaina, suddivisi in ben 711 dosi pronte per la vendita, oltre a 200 dosi di hashish e un panetto della stessa sostanza. I carabinieri hanno inoltre sequestrato 58 grammi di marijuana e 140 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Le accuse e il provvedimento

La 51enne è stata portata in carcere e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. L'operazione rientra nell'ambito del costante monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio, soprattutto nelle aree della provincia napoletana. La donna, già nota alle autorità, ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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