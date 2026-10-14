Arrestata coppia a Muggiò con un chilo di droga in casa

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I carabinieri di Monza hanno arrestato un uomo di 29 anni e una donna di 26 anni, domiciliati a Muggiò, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'operazione è scattata durante un controllo stradale, quando la donna è stata trovata in possesso di hashish. Questo episodio ha insospettito i militari, che hanno deciso di estendere l'accertamento alla loro abitazione.

La perquisizione e il maxi sequestro

Nell'appartamento della coppia, i carabinieri hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: nove panetti di hashish per un peso complessivo di 856,5 grammi, 318,8 grammi di marijuana suddivisi in tre buste di cellophane, un contenitore con marijuana per 6,80 grammi, una bustina con 4,95 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. È stata inoltre sequestrata la somma in contanti di 2.150 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Le conseguenze per la coppia

Per i due arrestati è scattato il divieto di dimora nel comune di Muggiò. L'operazione rientra nell'ambito del contrasto allo spaccio di droga nel territorio brianzolo, che vede impegnati quotidianamente i carabinieri del comando di Monza.

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