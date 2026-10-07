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Arrestati due giovani ad Albano Laziale per spaccio di droga nella movida

Redazione
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Ad Albano Laziale, in provincia di Roma, i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato due giovani, un 22enne e un 21enne, entrambi del posto, con l'accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'operazione rientra nei controlli del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio nelle zone della movida.

Controlli nelle zone della movida

I due sono stati notati dai militari mentre si aggiravano per le vie del centro di Albano Laziale, in particolare nei luoghi frequentati dai più giovani durante le serate del fine settimana. I carabinieri hanno deciso di perquisirli, insospettiti dall'atteggiamento.

Sequestrati hashish, cocaina e denaro

Addosso ai due giovani è stato trovato un borsello contenente 108 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 190 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Successivamente, i militari hanno esteso la perquisizione all'abitazione di uno dei due arrestati, dove hanno rinvenuto 26 involucri termosaldati con all'interno 20 grammi di cocaina e altri 230 euro in contanti.

Arrestati e accuse

I due giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Dovranno ora rispondere davanti all'autorità giudiziaria. L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti per garantire sicurezza nelle aree maggiormente frequentate.


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