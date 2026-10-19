Arrestati tre ladri nella movida di Torino: recuperata la refurtiva

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Nella notte, la zona della movida torinese è stata teatro di un episodio di furto su auto ai danni di due giovani. I ladri, approfittando dell'elevato numero di veicoli parcheggiati lungo corso Massimo d'Azeglio, hanno preso di mira le auto di due ventenni appena usciti da una discoteca. La segnalazione al N.U.E. 112 è arrivata intorno alle 4 del mattino, quando i due ragazzi si sono accorti del furto.

L'intervento delle forze dell'ordine

Gli agenti della Stazione Po Vanchiglia, prontamente intervenuti, hanno effettuato una perlustrazione nelle vie circostanti. Grazie alla loro rapidità, hanno notato tre individui che si aggiravano con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta e li hanno fermati per un controllo.

La refurtiva recuperata

Addosso ai tre uomini è stato trovato un borsone contenente vari indumenti, occhiali, portafogli e persino una tavola da surf gonfiabile di grandi dimensioni con la relativa pompa elettrica. Il valore complessivo della refurtiva si aggira intorno ai 1000 euro. La merce è stata immediatamente riconosciuta dai due ventenni come di loro proprietà.

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Arresto e conseguenze legali

I tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. I provvedimenti a loro carico sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle zone della movida, spesso teatro di furti ai danni dei giovani che si recano nei locali notturni.