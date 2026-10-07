Arrestato 19enne a Tito per spaccio di hashish: i dettagli dell'operazione
Un 19enne di Tito, in provincia di Potenza, è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito di un'operazione antidroga finalizzata a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti sul territorio. L'attività, condotta dalla Compagnia di Potenza, ha portato a una perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 120 grammi di hashish, suddivisi in un panetto intero e in un altro nascondiglio.
L'indagine è scaturita da approfondimenti info-investigativi su una presunta attività di spaccio riconducibile al 19enne. Oltre alla droga, sono stati sequestrati denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita, e il materiale utilizzato per il taglio e la preparazione delle dosi.
In flagranza di reato, il giovane è stato condotto in carcere. Successivamente, il gip del Tribunale di Potenza ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree periferiche e ai comuni della provincia, per contrastare il fenomeno dello spaccio.
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