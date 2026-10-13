Arrestato 20enne a Foligno con 800 grammi di cocaina in auto

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Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Foligno con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Foligno, insieme ai colleghi della Stazione di Montefalco, hanno sequestrato oltre 800 grammi di cocaina, tra cui 420 dosi già pronte per la vendita e quattro 'sassi' ancora da lavorare. Il valore della droga, una volta immessa sul mercato, è stato stimato in circa 100mila euro.

Il controllo e l'arresto

L'intervento è scattato nei pressi del cimitero della Fiamenga, dove i militari hanno notato un'automobile ferma, con il motore spento e parcheggiata in una posizione appartata. Insospettiti dalla presenza del veicolo, i carabinieri hanno deciso di controllarlo. A bordo c'era il giovane, apparso particolarmente agitato e incapace di fornire spiegazioni convincenti sulla propria presenza in quel luogo.

La perquisizione e il sequestro

Il nervosismo del ventenne ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione. Nel vano portaoggetti è stato trovato un involucro giallo contenente diverse dosi di cocaina, confezionate nel cellophane. La ricerca è stata quindi estesa al resto dell'automobile, portando alla scoperta, nascosti nel bagagliaio, di altri quantitativi della stessa sostanza.

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L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona. Il giovane è stato associato al carcere di Perugia a disposizione dell'autorità giudiziaria.