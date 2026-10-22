Arrestato 67enne a Forlì per furti aggravati di rame e alimenti

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Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Forlì. L'uomo è ritenuto presunto responsabile di furti e tentati furti aggravati, nonché di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Forlì, hanno preso in esame una serie di sette episodi commessi tra Cesenatico e Gambettola fino allo scorso settembre.

Le modalità dei colpi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe agito dopo aver effettuato effrazioni per accedere nei locali delle strutture prese di mira. In diverse circostanze avrebbe rubato numerosi cavi, pluviali e barre di rame da aziende, attività commerciali, cabine di distribuzione elettrica e da una parrocchia della periferia di Cesenatico, caricando la refurtiva di volta in volta su veicoli reperiti sul momento. In un paio di occasioni l'uomo si sarebbe impossessato anche di derrate alimentari per diverse migliaia di euro, stoccate nei magazzini delle stesse attività colpite.

Le aggravanti contestate

Tra le aggravanti contestate, oltre alla violenza sulle cose, vi è quella relativa al deterioramento di impianti destinati all'erogazione di un pubblico servizio, poiché un paio di furti hanno riguardato pubbliche cabine e cavi di energia elettrica. L'arresto rappresenta il culmine di un'attività investigativa che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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