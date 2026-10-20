Arrestato a Biella per spaccio di cocaina e hashish: scattano i divieti

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Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Biella con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta nella serata del 17 ottobre, rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio sul territorio.

Le indagini e l'osservazione

Gli agenti della Questura di Biella sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava un'attività di spaccio presso l'abitazione dell'uomo. Durante i servizi di osservazione, i poliziotti hanno notato un individuo, già noto come assuntore, entrare nell'edificio. Poco dopo, lo stesso soggetto è uscito e, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo sotto un'auto parcheggiata.

Il controllo e il ritrovamento

L'involucro è stato prontamente recuperato e al suo interno è stata trovata cocaina per circa 1,25 grammi. L'uomo fermato ha ammesso di aver appena acquistato la sostanza nell'abitazione del 33enne, fornendo così agli inquirenti elementi utili per procedere con una perquisizione domiciliare.

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La perquisizione e l'arresto

Presso l'abitazione del sospettato, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori involucri contenenti cocaina e hashish, confermati dai test preliminari, oltre a un bilancino di precisione e un telefono cellulare, ritenuti strumenti dell'attività illecita. Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato tratto in arresto.

Il provvedimento del giudice

Il 19 ottobre, durante l'udienza di convalida, l'Autorità Giudiziaria ha disposto per l'uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Biella. Un provvedimento che sottolinea la gravità delle accuse e l'attenzione delle forze dell'ordine verso il fenomeno dello spaccio.