Arrestato a Cagliari 42enne con droga e laboratorio per dosi

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un uomo di 42 anni, originario dell'hinterland di Cagliari e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'operazione rientra in un servizio di pattugliamento del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio.

Il controllo e la perquisizione

Durante un controllo stradale, i militari hanno notato un atteggiamento sospetto da parte dell'uomo, decidendo quindi di approfondire gli accertamenti. Dopo averlo perquisito, i carabinieri hanno esteso le verifiche alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto quasi 250 grammi tra marijuana e hashish, insieme a tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori.

Sequestro e arresto

Lo stupefacente e il materiale utilizzato per la preparazione delle dosi sono stati posti sotto sequestro. Al termine delle procedure di rito, il 42enne è stato arrestato e accompagnato in caserma per gli adempimenti previsti dalla legge. L'uomo dovrà ora rispondere dell'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Contrasto allo spaccio nel Cagliaritano

L'episodio conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul fenomeno dello spaccio nella zona del Cagliaritano, con servizi mirati che hanno portato a un nuovo arresto. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.