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Arrestato a Cecina per spaccio: maxi sequestro di droga e denaro

Redazione
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Arrestato a Cecina per spaccio: maxi sequestro di droga e denaro
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Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Cecina, in provincia di Livorno, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia locale, che da tempo tenevano sotto controllo il soggetto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti segnalazioni.

L'atteggiamento sospetto e i servizi antidroga

L'uomo aveva insospettito i militari durante alcuni servizi mirati: veniva spesso notato aggirarsi per la città con un atteggiamento guardingo e intrattenere incontri apparentemente casuali con persone diverse. Questi elementi hanno spinto gli investigatori ad approfondire i controlli, fino a decidere di perquisire la sua abitazione.

La perquisizione e la scoperta

All'arrivo dei Carabinieri, il 43enne ha mostrato un crescente nervosismo. L'odore tipico della sostanza stupefacente, percepito già all'ingresso, e la presenza di uno spinello consumato sul tavolo della cucina hanno indotto i militari a estendere gli accertamenti. La perquisizione ha portato al rinvenimento di un vero e proprio arsenale della droga: 550 grammi circa di hashish suddivisi in quattro panetti e vari pezzi, 21 involucri, 10 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 380 euro in contanti.

Arresto e sequestro

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per i successivi approfondimenti investigativi. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione conferma l'attenzione del territorio nel contrasto al fenomeno dello spaccio, che continua a destare preoccupazione tra i residenti.


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