Arrestato a Cesenatico per una serie di furti aggravati

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Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesenatico in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Forlì. L'uomo è ritenuto responsabile di furti aggravati, tentati furti e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Forlì, hanno preso in esame sette episodi commessi tra Cesenatico e Gambettola fino allo scorso settembre.

Le modalità dei colpi

Secondo quanto ricostruito, l'indagato, dopo aver forzato gli accessi, si introduceva in aziende, attività commerciali, cabine di distribuzione elettrica e perfino in una parrocchia della periferia di Cesenatico. Qui sottraeva cavi, pluviali e barre di rame, caricandoli di volta in volta su veicoli che reperiva sul posto. In due circostanze avrebbe asportato anche derrate alimentari per diverse migliaia di euro, stoccate nei magazzini delle stesse attività.

Le aggravanti contestate

Tra le aggravanti contestate figurano la violenza sulle cose e il deterioramento di impianti destinati all'erogazione di un pubblico servizio: alcuni furti avevano infatti riguardato cavi e cabine dell'energia elettrica. Un elemento che ha contribuito a definire la gravità del quadro indiziario.

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Le indagini e la misura cautelare

Le investigazioni, svolte anche attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e l'incrocio delle testimonianze, hanno permesso di identificare e deferire più volte il presunto autore. Il GIP, recependo pienamente le risultanze investigative esposte dalla Procura e considerata la gravità degli indizi, ha disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita immediatamente dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico.