Arrestato a Firenze ex governatore del Messico, latitante dal 2012

FIRENZE, 10 APRILE - Ha avuto l'epilogo dopo cinque anni la latitanza di Ruvalcaba Tomas Jesus Yarrington, ex governatore dello stato del Tamaulipas in Messico ed esponente del Partito rivoluzionario istituzionale. L'uomo, condannato a due ergastoli e ricercato in campo internazionale dagli Usa per associazione per delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio, frode bancaria, evasione fiscale e false attestazioni in atti destinati alla pubblica autorità, è stato arrestato a Firenze.

Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa internazionali, l'ex governatore era latitante dal 2012. Nel 1998, avrebbe approfittato delle cariche istituzionali ricoperte per ricevere elevate tangenti dai narcotrafficanti messicani presumibilmente riconducibili al 'Cartello del Golfo', agevolandoli, in cambio, nell'esportazione di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana negli Stati Uniti d'America.

L'attività investigativa volta ad individuare il ricercato è iniziata lo scorso febbraio in seguito alle informazioni fornite dal Department of Homeland Security. L'operazione è stata condotta in modo congiunto dal Servizio centrale operativo di Polizia con la Squadra mobile di Cosenza, con la Squadra mobile di Firenze e con il prezioso supporto della Polizia scientifica.

Luigi Cacciatori

Immagine da questure.poliziadistato.it