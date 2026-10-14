Arrestato a Milano pericoloso latitante condannato per rapina aggravata

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Un latitante di 43 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano. L'uomo era destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Ufficio Esecuzioni, dovendo espiare una pena residua di 6 anni di reclusione per il reato di rapina aggravata.

L'operazione dei Carabinieri

I militari, coadiuvati nella fase esecutiva dalla Stazione di Affori, hanno rintracciato il fuggitivo al termine di una complessa attività investigativa condotta dalla Sezione "Catturandi" del Nucleo Investigativo di Milano. L'uomo si era reso irreperibile dopo l'emissione del provvedimento e si nascondeva in diversi covi.

Il ritrovamento

Il latitante è stato trovato all'interno dell'abitazione di un amico, dove si trovava con le valigie pronte e in possesso di 1.200 euro in contanti, segno che si apprestava a spostarsi in un altro nascondiglio. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha impedito la sua fuga.

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Precedenti e pericolosità

L'uomo non era nuovo alle forze dell'ordine: nel 2015 era stato arrestato dalla Polizia insieme ad altre due persone per una rapina alla filiale Unicredit di via Giuseppe Giusti, angolo via Bramante. Nel 2018, invece, fu coinvolto in un conflitto a fuoco in pieno giorno in piazza Gasparri, nel quartiere milanese della Comasina, contro un rivale. In quell'occasione, solo per fortuna, nessun passante rimase ferito. Anche allora a rintracciarlo e arrestarlo furono gli uomini del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano.

L'arresto rappresenta un duro colpo alla criminalità milanese e conferma l'efficacia delle indagini condotte dalle forze dell'ordine.