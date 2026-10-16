Arrestato a Modena per aver violato il divieto di avvicinamento alla famiglia

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Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Bomporto, in provincia di Modena, per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli. L'episodio risale al 14 ottobre scorso, quando i militari sono intervenuti su richiesta del Servizio Sociale locale.

La violazione della misura cautelare

L'ordine di allontanamento era stato emesso nell'ambito di un ricorso per separazione giudiziale presentato dalla moglie, seguito da una querela per maltrattamenti in famiglia. La donna e i figli minori erano stati presi in carico dal Servizio Sociale, che aveva chiesto l'intervento dei carabinieri per supportare il loro rientro a casa e verificare l'eventuale presenza dell'uomo.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato l'uomo all'interno dell'abitazione, in palese violazione della misura cautelare. Per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato.

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Le nuove misure disposte

Nei confronti dell'indagato è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai figli minori, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri. Inoltre, è stato applicato il braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti e garantire la sicurezza della famiglia.

Il provvedimento rientra nelle azioni di tutela delle vittime di violenza domestica, sempre più spesso supportate da strumenti tecnologici come il braccialetto elettronico, che consentono un controllo costante del rispetto delle misure restrittive.