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Arrestato a Nocera Inferiore un 24enne per droga e armi bianche

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Arrestato a Nocera Inferiore un 24enne per droga e armi bianche
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I Carabinieri della Sezione operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato un giovane di 24 anni del posto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di armi bianche.

Il sequestro durante un controllo

Durante un controllo, i militari hanno trovato il 24enne in possesso di circa 2 kg di hashish, suddivisa in 41 panetti, oltre a materiale per il confezionamento. Insieme alla droga, il giovane aveva anche due coltelli, un tirapugni e un machete. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Le accuse e il contesto

L'operazione rientra nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti e al possesso di armi illegali sul territorio. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato e l'indagato dovrà rispondere delle accuse contestate.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite nella zona.


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Argomenti:
arresto droga armi bianche nocera inferiore salerno carabinieri hashish spaccio sequestro

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