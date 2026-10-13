Arrestato a Nuoro un 28enne con 72 dosi di cocaina pronte allo spaccio

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Un nuovo intervento contro lo spaccio di droga è stato portato a termine dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Nuoro. L'operazione ha portato all'arresto di un uomo di 28 anni, originario del posto, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un'attività investigativa mirata

Secondo quanto ricostruito, l'arresto è scaturito da un'attività info-investigativa e di osservazione condotta dai militari, che hanno permesso di individuare e fermare il giovane. Durante la perquisizione, i sospetti degli inquirenti si sono rivelati fondati: il 28enne è stato trovato in possesso di 45 grammi di cocaina, già confezionata e suddivisa in 72 dosi pronte per essere immesse sul mercato.

Il sequestro e le misure cautelari

La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre il giovane è stato dichiarato in stato di arresto. Al termine delle operazioni, il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, che si celebrerà nella giornata odierna presso il Tribunale di Nuoro.

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L'episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dello spaccio nella provincia, dove l'attenzione delle forze dell'ordine resta alta. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e canali di approvvigionamento.