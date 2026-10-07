Arrestato a Pisa per spaccio di hashish in Piazza Dante

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Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Pisa con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Sezione Operativa del capoluogo toscano, che hanno sorpreso il giovane in Piazza Dante mentre cedeva a un acquirente un involucro contenente circa 8 grammi di hashish in cambio di 50 euro in contanti.

Le modalità dell'arresto

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, i militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno notato lo scambio. L'immediato intervento ha permesso di bloccare l'uomo e di sequestrare sia la sostanza stupefacente sia il denaro ricevuto. L'arrestato, un cittadino straniero, è stato successivamente sottoposto a udienza di convalida.

Provvedimenti disposti dal giudice

Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'indagato la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana, oltre all'obbligo di dimora nel comune di Pisa. Si tratta di misure cautelari che limitano la libertà personale in attesa di ulteriori sviluppi processuali.

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Contesto e prevenzione

L'episodio riporta l'attenzione sul fenomeno dello spaccio di droga nelle piazze cittadine, contrastato costantemente dalle forze dell'ordine. La zona di Piazza Dante, nel centro di Pisa, è già stata oggetto di controlli mirati in passato. Le autorità invitano i cittadini a segnalare qualsiasi attività sospetta per contribuire alla sicurezza urbana.