Arrestato a Reggio Calabria per droga nascosta nello scaldabagno e denaro nelle scarpe

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Un giovane è stato arrestato a Reggio Calabria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione domiciliare condotta dai Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, con il supporto della Stazione di Pellaro, dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori Calabria' e del Nucleo Cites di Reggio Calabria.

Il ritrovamento della droga e del denaro

All'interno dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto 150 grammi di marijuana abilmente nascosti dentro uno scaldabagno. Inoltre, 4.400 euro in contanti erano custoditi all'interno di un paio di scarpe. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Pistola e animale protetto nel terreno vicino

Nel corso del controllo, esteso a un terreno nelle vicinanze, è stata trovata anche una pistola con matricola abrasa, immediatamente sequestrata. Inoltre, gli operatori hanno individuato una tartaruga terrestre appartenente a una specie protetta, detenuta senza le autorizzazioni previste. Gli specialisti del Nucleo Cites hanno provveduto a sequestrarla, mentre il responsabile è stato denunciato in stato di libertà per violazione della normativa a tutela delle specie protette.

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Le accuse e le conseguenze

Il giovane dovrà ora rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di droga e ai reati contro l'ambiente.