Cerca

Cronaca Campania Napoli

Arrestato a Sant'Antimo per evasione dai domiciliari

Redazione
Condividi:
Arrestato a Sant'Antimo per evasione dai domiciliari
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno tratto in arresto un uomo di 62 anni per evasione dai domiciliari. L'intervento rientra nei servizi di controllo predisposti sul territorio per verificare il rispetto delle misure cautelari.

Il controllo e l'assenza

Durante l'ispezione presso l'abitazione dell'uomo a Sant'Antimo, gli operatori hanno constatato che il 62enne non era presente in casa, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. La sua assenza ha fatto scattare immediatamente le procedure previste.

Il rientro e l'arresto

Poco dopo, l'uomo è sopraggiunto presso la propria abitazione ed è stato fermato dal personale operante. Per lui è scattato l'arresto per evasione. L'episodio conferma l'importanza dei controlli costanti da parte delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure restrittive e la sicurezza del territorio.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
evasione domiciliari sant'antimo arresto polizia stato frattamaggiore detenzione domiciliare

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 10. Oggi sono analizzate 1 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza