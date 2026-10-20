Arrestato a Sant'Antimo per evasione dai domiciliari

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Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno tratto in arresto un uomo di 62 anni per evasione dai domiciliari. L'intervento rientra nei servizi di controllo predisposti sul territorio per verificare il rispetto delle misure cautelari.

Il controllo e l'assenza

Durante l'ispezione presso l'abitazione dell'uomo a Sant'Antimo, gli operatori hanno constatato che il 62enne non era presente in casa, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. La sua assenza ha fatto scattare immediatamente le procedure previste.

Il rientro e l'arresto

Poco dopo, l'uomo è sopraggiunto presso la propria abitazione ed è stato fermato dal personale operante. Per lui è scattato l'arresto per evasione. L'episodio conferma l'importanza dei controlli costanti da parte delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure restrittive e la sicurezza del territorio.

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