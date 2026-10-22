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Arrestato a Siena un 27enne con 400 grammi di marijuana e un coltello

Redazione
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Arrestato a Siena un 27enne con 400 grammi di marijuana e un coltello
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Un controllo stradale condotto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggibonsi, in provincia di Siena, si è trasformato in un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. A finire in manette un cittadino straniero di 27 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale.

La perquisizione e il ritrovamento

Durante il posto di controllo, i militari hanno intimato l'alt all'autovettura condotta dal giovane e hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. Sotto il sedile del guidatore è stato rinvenuto un involucro con circa 400 grammi di marijuana, sostanza stupefacente che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stata destinata allo spaccio.

Nello stesso nascondiglio i carabinieri hanno trovato anche un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri, il cui porto è risultato ingiustificato e quindi illegale.

Le accuse e il sequestro

Il 27enne è stato arrestato in flagranza per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Sia la droga sia l'arma da taglio sono state sequestrate e poste a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa delle valutazioni successive.

L'operazione rientra nell'attività di contrasto allo spaccio condotta sul territorio dai carabinieri della provincia di Siena, che intensificano i controlli stradali per intercettare traffici illeciti e situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica.


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