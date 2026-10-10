Arrestato a Terno d'Isola con droga e contanti: 31enne irregolare verso l'espulsione
Un controllo dei carabinieri di Zogno ha portato all'arresto di un cittadino marocchino di 31 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo.
Il controllo e il sequestro
Durante il controllo, i militari hanno perquisito l'auto dell'uomo, trovando 45 grammi di hashish, 21 dosi di cocaina per un peso totale di circa 15 grammi e 1.200 euro in contanti, suddivisi in banconote da 50 euro. Tutto il materiale è stato sequestrato.
Arresto e procedura giudiziaria
L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio. Questa mattina è comparso davanti al Giudice per il rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato, ma non è stata applicata alcuna misura cautelare.
Verso l'espulsione
Al termine dell'udienza, il 31enne è stato accompagnato presso la Questura di Bergamo per avviare le procedure di espulsione dal territorio nazionale. Le forze dell'ordine continuano a monitorare il fenomeno dello spaccio nella zona.
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